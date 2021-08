Lugano TI - In der Mündung des Cassarate verschwunden – Mann in kritischem Zustand

Ein Inder ist am 15. August 2021 in den Fluten des Cassarate bei Lugano verschwunden. Er konnte geborgen werden, befindet sich aber in kritischem Zustand.

Die Tessiner Rettungskräfte suchten am frühen Sonntagabend fieberhaft nach einem 27-jährigen Mann, der in den Gewässern des Flusses Cassarate bei der Mündung des Lago di Lugano untergegangen war. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei der in Deutschland wohnhafte Inder gegen 17 Uhr im See geschwommen, aber dann nicht mehr aufgetaucht.