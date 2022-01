Orkan Nadia - In der Nacht auf Sonntag droht eine Sturmflut im Norden Deutschlands

Am Wochenende kann in den Bergen noch einmal das schöne Wetter genossen werden.

Das Sturmtief, genauer gesagt «Nadia», tobt zurzeit über dem Nordatlantik und der Nordsee. Im Verlauf des Samstags werden Windspitzen von bis zu 150 km/h erwartet, wie Meteonews.ch berichtet. Entsprechend drohe an der Nordseeküste eine massive Sturmflut. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor einem Orkan, es können Sturmfluten entlang der Küste auftreten. Betroffen sind vor allem die Nord- und die Ostsee. «Das wird das grosse Thema in den nächsten Tagen», so ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Die Ausläufer des Sturms können sogar noch für Böen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde in der deutschen Hauptstadt Berlin sorgen.

Der Deutsche Wetterdienst schreibt: «Gegen Abend und in der ersten Nachthälfte wird ein erster Höhepunkt im Nordwesten des Landes erreicht, sodass dort dann von Westen der Wind allmählich etwas nachzulassen beginnt. Entlang der Ostseeküste und dem dahinter liegenden Binnenland hält die Sturmlage aber noch bis in den Sonntag hinein an.»

In der Schweiz bleibt das Wetter am Wochenende ruhig. Vereinzelt ist es sogar recht sonnig am Samstag und Sonntag. Am Montag soll dann aber ein wenig Schwung in das Wetter kommen, wie Meteonews.ch schreibt. Dann rollt nämlich eine Kaltfront über die Schweiz. «Auf der Alpennordseite kann es teils kräftig regnen oder ab rund 600 Metern ist mit Schnee zu rechnen.»