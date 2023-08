Diese Trick lassen dich im Hotel sicherer schlafen

Hast du schon einmal in einem Hotel übernachtet, in dem du dich unwohl gefühlt hast? Auch wenn sich viele Hotelzimmer doppelt abschliessen lassen, beschleicht einen manchmal in der Nacht ein Gefühl der Unsicherheit. Einige Tipps und Tricks sollen dabei helfen, dich vor ungebetenem Besuch zu schützen – oder dich davor zumindest zu warnen.

Wie gut schläfst du in Hotelzimmern? Ich schlafe überall tief und fest. In der ersten Nacht immer ein bisschen unruhig, nachher wirds jedoch besser. Gar nicht gut – ich fühle mich oft unsicher. Ich vermeide es, in Hotelzimmer zu schlafen.

Für einen der simplen Tricks benötigst du lediglich eine Kaffee- oder Teetasse, die in den meisten Hotelzimmern zu finden sind. Diese hängst du vor dem Schlafengehen an die Türklinke. Sollte sich jemand in der Nacht an deiner Tür zu schaffen machen, wirst du ziemlich sicher von der herunterfallenden Tasse geweckt werden und kannst sofort reagieren. So einfach der Trick auch ist – vor einem Eindringling wird er dich kaum schützen.

Kleiderbügel und Gurt bringen trügerische Sicherheit

Auf Tiktok kursieren etliche Videos zum Thema Sicherheit in Hotelzimmern, darunter auch eines mit 6,2 Millionen Klicks von der Flugbegleiterin cici.inthesky. Im Video demonstriert sie, wie einfach in ein abgeschlossenes Hotelzimmer eingebrochen werden kann. Ihre Lösung: ein selbst gebasteltes Konstrukt aus Kleiderbügeln, die genau das verhindern soll.

Diese Methode ist zwar schnell umgesetzt und kostenlos, dennoch nicht ungefährlich. Denn im Falle eines Brandes, Erdbebens oder in einem anderen Notfall zählt jede Sekunde, um die Tür zu öffnen und sich in Sicherheit zu bringen. Deshalb sind auch andere selbst gebastelte Konstrukte aus Seilen oder einem Gürtel nicht optimal. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft sich lieber einen Reisetürstopper oder ein portables Reiseschloss, um in der Nacht ruhig zu schlafen.

Ungebetenen Besuch will niemand in seinem Hotelzimmer. Pexels/Pixabay