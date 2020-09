Bei Ex-Redaktion von «Charlie Hebdo»Anti-Terror-Ermittlungen nach Macheten-Attacke in Paris

Bei einer Messerattacke in der Nähe der früheren Redaktion der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo in Paris sind nach Angaben der französischen Ministerpräsidenten Jean Castex vier Menschen verletzt worden. Zwei der Opfer erlitten nach Angaben aus Polizeikreisen lebensgefährliche Wunden.

Die Ermittler fahndeten zunächst nach zwei Verdächtigen. Offenbar konnte kurz vor 13 Uhr ein Tatverdächtiger in der Nähe der Place de la Bastille festgenommen werden. Das Gebiet um das Gebäude sei abgeriegelt worden. Zudem sei ein verdächtiges Päckchen gefunden worden. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris bestätigte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, dass sie ermittelt.