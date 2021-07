Streamingstarts Juli 2021 - In der neuen «Monsters Inc.»-Serie ist erschrecken verboten

«Monsters at Work»

Erschrecken ist ihr Beruf: 2001 wurden das grüne Einauge Mike und das Wuschelmonster Sulley in «Monsters Inc.» erfolgreich damit, in den Schlafzimmern von Kindern aufzutauchen und ihnen Albträume zu bescheren.



Zwanzig Jahre später knüpft Disneys neue Serie an die Ereignisse im Animationsfilm an. Bislang waren die Schreie von Kindern der Antrieb des Kraftwerks, durch welches die Stadt Monstropolis mit Energie versorgt wurde.