«Doctor Who» an Comic-Con vorgestellt - In der neuen Staffel gibts einen Überraschungs-Auftritt

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das «Doctor Who»-Team zu etwas Neuem entschieden: Alle Folgen der 13. Staffel funktionieren gemeinsam als eine einzige grosse Geschichte. Konkret heisst das, dass die Story in episodenübergreifenden Handlungssträngen erzählt wird. Das hat Drehbuchautor Chris Chibnall (51) am Wochenende auf der San Diego Comic-Con (die übrigens online stattfand) verkündet. Seit Doktor Who 1963 zum ersten Mal über die Bildfläche hetzte, wurde jeweils immer nur eine in sich abgeschlossene Geschichte pro Folge abgedreht.