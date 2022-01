A320neo - In der neuen Swiss-Kabine hat es jetzt mehr Platz fürs Gepäck

Die Innenwände in den neuen A320neo-Fliegern der Swiss sind neu gestaltet und bieten gemäss der Fluggesellschaft so mehr Bewegungsfreiheit in den Sitzen.

Die Fluggesellschaft Swiss hat am Donnerstag die Inneneinrichtung für den neuen Flugzeugtyp A320Neo präsentiert. Die neue Kabine bietet unter anderem mehr Platz für Gepäckstücke. Weil die Fächer höher als in bisherigen Flugzeugtypen sind, können Koffer neu vertikal eingeordnet werden. So entsteht gemäss dem Carrier Platz für vier statt wie bisher drei Gepäckstücke pro Fach . Das neue Kabinen-Design trägt den Namen «Airspace». Darin enthalten ist auch ein neues Beleuchtungskonzept sowie mehr Komfort für die Passagiere und Passagierinnen in ihren Sitzen und auf den Bordtoiletten. Zum Einsatz werden die bislang zwei angeschafften Flieger ab diesem Monat auf Kurz- und Mittelstrecken, vor allem in Europa, kommen.

Flugtoiletten neu mit antibakteriellen Oberflächen versehen

In der neuen Kabine passt sich die Beleuchtung dem Tageslicht an und soll so den Biorhythmus der Menschen unterstützen. «Human Centric Lighting» nennt die Fluggesellschaft das Konzept. Spürbar dürften auf kürzeren Europa-Flügen aber vor allem die Anpassungen bei den Sitzen sein. Neu sind die Innenwände der Flieger nämlich «schlanker» gestaltet, wie die Swiss schreibt, und sollen so mehr Platz im Schulterraum bieten. Auch in den Bordtoiletten hat es neu mehr Platz. Sie sollen so zugänglicher für Menschen mit Mobilitätsbeschränkungen sein. Und auch der Einfluss der Corona-Pandemie macht sich im Re-Design bemerkbar: Die Oberflächen in den Toiletten wurden nämlich mit antibakteriellen Material versehen.