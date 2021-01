Die Schweiz ächzt unter einer Schneedecke. Am Flughafen Zürich gab es nur einmal in der Geschichte so viel Schnee wie heute. In der Ostschweiz wurden gar die absoluten Rekordwerte erreicht.

Die Rekord-Schneemenge in Teilen der Schweiz führt am Freitagmorgen zu chaotischen Situationen. In Zürich liegt der ÖV lahm, im Kanton Aargau sind 60 Strassen gesperrt. Über 30 Feuerwehren stehen permanent im Einsatz.

Es sind Spitzenwerte, die gemeldet werden. «Bei der Messstation auf dem Zürcher Flughafen haben wir 30 Zentimeter Schnee», sagt Roger Perret von Meteonews. «Das ist am zweitmeisten Schnee seit Messbeginn. Der Rekord liegt bei 45 Zentimetern.» Erreicht wurden die absoluten Rekorde allerdings in der Ostschweiz. «In Sargans haben wir 80 Zentimeter, das ist seit Messbeginn einmalig», so Perret. «Besonders extrem ist die Lage auch im Kanton Glarus.»

In Chur, wo die Messwerte bis 1888 zurückgehen, liegen derzeit mehr als 50 Zentimeter Schnee. Auch das ist Rekord. Bei so viel Schnee ist Vorsicht geboten: «Gehen Sie nicht in den Wald!», empfiehlt Perret. «Es gibt einfach zu viel Schnee, es ist einfach zu heikel.»