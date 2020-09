Laut einem Elternpaar haben mehrere Eltern ihre Kinder schon vom Lager abgemeldet, weitere seien sich das noch am Überlegen.

In einem sieben Seiten starken Elternbrief informiert die Gesamtschule in der Höh aus Volketswil ZH über das Schutzkonzept für das anstehende Klassenlager. Beim Anstehen für das Essen sollen die Schüler möglichst nicht sprechen, heisst es im Konzept etwa, das 20 Minuten vorliegt. Die Küche dürften sie nur frisch geduscht und in einem sauberen T-Shirt betreten.