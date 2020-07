Die Young Boys sind Meister

In der Ruhe liegt die Macht

YB holt sich in einer denkwürdigen Saison den ersten Geister-Meistertitel im Schweizer Fussball. Dafür mussten die Berner mehr leiden als ihnen lieb war.

Aller guten Dinge sind drei: ganz besonders, wenn es nach den Young Boys geht. Dabei gab es gerade in dieser aussergewöhnlichen Saison für die Konkurrenz aus St. Gallen und Basel beste Chancen, den Titel-Hattrick der Berner zu verhindern. Am Ende einer langen Meisterschaft ging dem Überraschungsteam aus der Ostschweiz aber die Luft aus, während der FCB auch an internen Querelen scheiterte.