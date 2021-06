Joya Marleen - «In der Schule würden sie mich wohl eher als Chaotin, nicht als Musikerin bezeichnen»

In deinem neuen Video zum Song « Driver » fährst du ein Karton-Auto und fällst am Anfang fast durch die Fahrprüfung. Wie siehts im echten Leben mit dem F ahrausweis aus?

I n « Driver » ging es ursprünglich nicht um Autos, sondern um mein Velo. Das ist mir bei e iner Be rgauf fahrt kaputt gegangen und beim H ochschieben ist mir die Idee für den Song gekommen. Da hatte ich auch gleich eine Idee fürs Musikvideo vor Augen: Eine magische Landschaft , Strichmännli am Wegran d, ein riesiger Berg und jemand fährt da mit dem Velo hoch .

Gar nicht! Meistens kommen mir Song-Ideen in den blödesten Momenten. Wenn ich gerade von irgendwo losmuss, oder eh nichts zum A ufschreiben dabei habe. Mein Song « Running in My Mind » , der auch auf der neuen EP ist beispielsweise, ist in einer Schulpause entstanden. Darum ist die Voice-Memo - Funktion meines Handys mein bester Freund.