vor 1h

Verletzter Bub (7) in Oftringen AG

In der Schweiz begehen täglich fast drei Lenker Fahrerflucht

In Oftringen AG wurde jüngst ein 7-jähriger Bub angefahren, die Lenkerin fuhr weiter. Obschon happige Strafen drohen, ist Fahrerflucht hierzulande ein weit verbreitetes Phänomen.

1 / 6 Im Oftringer Döbeligut wurde am Mittwoch ein siebenjähriger Bub angefahren. RC Der Unfall ereignete sich bei dieser Garageneinfahrt. RC Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Bub mit einem Rettungshelikopter verlegt. Digital

Darum gehts In Oftringen AG wurde am Mittwoch ein 7-jähriger Bub angefahren. Die Lenkerin fuhr weiter.

Obschon Fahrerflüchtige happige Strafen riskieren, gibt es in der Schweiz jedes Jahr etwa 1000 Fälle.

Gründe können etwa die Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder Überforderung sein.

Männer sind häufiger fahrerflüchtig als Frauen, Junge und Alte häufiger als die Altersgruppen dazwischen.

Bei einer Garageneinfahrt in Oftingen AG wurde am Mittwochmittag ein 7-jähriger Bub angefahren. Anstatt sich um das verletzte Kind zu kümmern, fuhr die 54-jährige Lenkerin ohne anzuhalten davon. Am Abend schliesslich meldete sie sich bei der Polizei.

Zu spät, wenn es nach dem Strassenverkehrsgesetz geht: Artikel 51 hält klar fest, dass bei Unfällen mit Verletzten die Polizei verständigt werden muss und die Beteiligten für Hilfe zu sorgen haben. Und: «Ohne Zustimmung der Polizei dürfen sie die Unfallstelle nur verlassen, soweit sie selbst Hilfe benötigen, oder um Hilfe oder die Polizei herbeizurufen.» Gegen die Lenkerin aus Oftringen wurde folglich Anzeige erstattet.

Von Fahrerflucht spricht das Gesetz nur bei Personenschäden, nicht aber bei Sachschäden. Wer sich der Fahrerflucht strafbar macht, riskiert mindestens eine Geldstrafe. Möglich sind bis zu drei Jahre Gefängnis. Dennoch gibt es in der Schweiz jedes Jahr rund 1000 Lenkerinnen und Lenker, die sich nach einem Unfall davonstehlen und Verletzte oder (in weit selteneren Fällen) Tote zurücklassen, wie aus der Unfallstatistik des Bundesamtes für Strassen (Astra) hervorgeht. Das sind fast drei Fälle pro Tag.

Mehr Männer unter Fahrerflüchtigen

Die Aargauer Kantonspolizei verzeichnete im letzten Jahr 31 Fälle von Fahrerflucht. Nur knapp die Hälfte davon konnte aufgeklärt werden. Wie viele Lenker sich dabei selber gemeldet haben und wie viele durch die Polizei ermittelt werden konnten, ist in der Statistik nicht erfasst.

Die Motive für Fahrerflucht sind vielfältig. «Dazu gehören etwa die Angst vor rechtlichen und finanziellen Konsequenzen oder das Vertuschen, dass man zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert oder unter Einfluss von Drogen war», sagt Sprecher Marc Kipfer. Viele seien mit der Situation überfordert, bekämen Panik und würden die Flucht ergreifen. «Je nach Unfallhergang ist es auch möglich, dass die Person am Steuer den Unfall gar nicht bemerkt hat», so Kipfer. So gab etwa auch die Unfallfahrerin aus Oftringen bei der Einvernahme an, zwar ein Rumpeln wahrgenommen zu haben, dieses allerdings der nahegelegenen Baustelle zugeordnet zu haben.

Was uns die Unfallstatistik ebenfalls sagt: Fahrerflucht wird häufiger innerorts als ausserorts, häufiger in der Nacht als am Tag und häufiger von Männern als von Frauen begangen. Unterschiede gibt es ausserdem zwischen den Altersgruppen: Lenker unter 25 und über 75 Jahren lassen Verletzte öfters zurück als die Altersgruppen dazwischen.