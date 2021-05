Globale Auswertung : In der Schweiz bezahlen wir 20 Mal mehr für mobile Daten als in Italien

Für ein Gigabyte an mobilen Daten müssen Schweizer Nutzerinnen und Nutzer mehr bezahlen, als in den meisten Ländern der restlichen Welt. Das hat eine neue Analyse gezeigt. Am günstigsten ist der Download in Israel.