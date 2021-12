Seit März 2020 : Wegen Corona-Verstössen hagelt es in der Schweiz Anzeigen

Zu den Strafanzeigen gesellen sich Zehntausende Ordnungsbussen. Doch nicht alle Kantone scheinen mit gleicher Vehemenz durchzugreifen.

Darum gehts Zu den Verstössen zählen unter anderem das Nichteinhalten der Maskenpflicht.

Von zwei Kantonen gibt es allerdings keine Zahlen zu den Strafanzeigen.

Für viele Massnahmen-Gegner fehlt die Rechtsgrundlage für das Vorgehen der Behörden.

Fast zwei Jahre hält die Corona-Pandemie in der Schweiz nun schon an. Und etwa genau so lange wehren sich Personen beispielsweise mit illegalen Demonstrationen gegen die geltenden Bestimmungen. Wie eine nationale Erhebung des «Blick» jetzt zeigt, kam es seit März 2020 zu 14’031 Strafanzeigen. Darunter sind Vergehen gegen die Maskentragpflicht oder auch Widerstand gegen Polizeibeamte. Dabei ist festzuhalten, dass es aus den Kantonen Bern und Waadt keine Zahlen gibt und aus Luzern und Baselland keine Werte des laufenden Jahres. 745 weitere Verfahren sind schweizweit noch hängig.

Im Kanton St. Gallen beispielsweise gingen von den 105 Verurteilungen in diesem Jahr fast ein Drittel auf das Konto einer Veranstaltung von Corona-Skeptikern im Restaurant Älpli in Gommiswald. Wie die Wirtin im April 2021 sagte, sei ihr bewusst gewesen, dass sie mit dem Anlass gegen eine geltende Verordnung verstossen habe. Jedoch stelle sie die Rechtsgrundlage dieser in Frage. Die erhaltenen Bussen habe man zurückgeschickt und nicht bezahlt, hiess es damals. Dass viele Massnahmen-Gegner an der erwähnten Rechtsgrundlage bei den Vorgehen zweifeln, merken die Kantone indes an den vielen Einsprachen.

Wie der «Blick» weiter schreibt, gibt es beim Vorgehen gegen Verstösse zwischen den Kantonen derweil massive Unterschiede. Im Spitzenreiter-Kanton Genf wurden 2021 bislang 6206 Strafbefehle erlassen, in Zürich sind es 2385. In Uri waren es deren neun, obwohl auch in Altdorf im April bis zu 500 Personen demonstrierten und es sogar zu Verletzten kam. Zu den über 14’000 Anzeigen kommen schweizweit zudem rund 30’000 Ordnungsbussen, wie Zahlen der «Schweiz am Wochenende» zeigten. Dies lege die Vermutung nahe, dass Verstösse häufig direkt vor Ort mit einer Busse geregelt wurden.

