Hotel in Winterthur: Gast checkt nach drei Jahren aus

Vor drei Jahren strandete Fritz Schenkel in der Schweiz, seitdem wohnte er im Park Hotel zu Winterthur. Nun checkt er aus, um in einem anderen Hotel einzuchecken.

Darum gehts Fritz Schenkel strandete während der Corona-Pandemie in der Schweiz.

Zuvor arbeitete er als Hotelier in Asien.

Nun möchte er aber wieder einen Job in der Schweiz finden, nachdem er drei Jahre im Hotel wohnte.

Vor rund drei Jahren reiste Fritz Schenkel von Vietnam in die Schweiz ein, um nach dem Tod seines Bruders dessen Wohnung aufzulösen. Er checkte im Park Hotel in Winterthur ein – und blieb dort fast drei Jahre lang. Wegen der Corona-Pandemie strandet Fritz Schenkel in der Schweiz. Die Rückreise nach Vietnam konnte er aufgrund der Reisebeschränkungen nicht mehr antreten. Im südostasiatischen Land betreute Schenkel als Berater ein Projekt zum Bau eines Luxushotels.

Zwar könnte Fritz Schenkel wieder zurück nach Vietnam einreisen, wo er als Berater für ein Hotelprojekt arbeitete, wie der «Landbote» schreibt. Die Jobsuche in Südostasien verlief jedoch trotz Headhunter erfolglos. Fritz Schenkel: «Ich bleibe optimistisch.» Die Geschichte des 70-Jährigen ging bereits während der Pandemie durch die Schweizer Medienwelt, unzählige Zeitungen und Onlineportale berichteten über Schenkel.

Schenkel hofft auf einen Job im Ausland

Der passionierte Hotelier hat mit seinen 70 Jahren das Rentenalter in der Schweiz längst erreicht. Laut Schenkel könne man aber in seinem Alter nicht mehr in einer internationalen Hotelkette arbeiten. «Alle klagen über Personalmangel, aber niemand stellt Menschen über 60 an.» In den drei Jahren, die er zuletzt in der Schweiz verbrachte, pflegte er alte Bekanntschaften und Kontakte, besuchte auch Branchentreffs. «Wenn ich gewusst hätte, dass ich so lange hier strande, hätte ich in Winterthur einen kleinen Laden oder ein Café übernommen.» Er könne sich dies immer noch vorstellen, hoffe jedoch auf einen Job im Ausland. «Ich habe Mühe, mich wieder an die Mentalität hier zu gewöhnen.»

Mittlerweile wohnt Schenkel im Hotel Wartmann, beim Hauptbahnhof in Winterthur. «Ich muss den Gürtel enger schnallen, auch das Mietauto habe ich abgegeben», so der 70-Jährige. «Wenn ich bis dann keinen Job finde, muss ich in den sauren Apfel beissen und nach Berg am Irchel ziehen.» Dort habe er in einer Wohnung auch einen Grossteil seiner Sachen, unter anderem Familienerbstücke, wie das Inventar aus dem Restaurant Rossberg, wie der «Landbote» schreibt. «Es gibt da keine Infrastruktur, keine Läden, keine Bank und keine Post. Ich würde überschnappen.»