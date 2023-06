Schweiz: Es gibt immer mehr Chefs – Angestellte genervt

In der Schweiz herrscht seit Jahren ein Mangel an Arbeitskräften. Umso erstaunlicher erscheint, dass die Zahl der Führungskräfte in der Schweiz laut Daten des Bundesamtes für Statistik im Jahr 2022 dreimal so hoch wie im Jahr 1991 war. Keine andere Berufsgruppe ist in diesem Zeitraum auch nur annähernd so stark gewachsen, wie das GDI Gottlieb Duttweiler Institute in einer Studie schreibt.