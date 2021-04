Einige feiern ihren Impftermin in den sozialen Medien wie den Geburtstag, andere trauen sich kaum zu sagen, dass sie schon geimpft sind. Was hat es mit dem Impfneid auf sich?

«Bist du schon geimpft?» : In der Schweiz grassiert der Impfneid

Darum gehts Ungeimpfte sind zunehmend neidisch auf Menschen, die ihre Impfung bereits bekommen haben: Der Impfneid grassiert in der Schweiz.

Gerade für Junge in Kantonen, wo es mit dem Impfen langsam vorwärtsgeht, sei die Situation schwierig.

Ein Jugendpsychologe und ein Gesundheitsökonom erklären, woher das Phänomen kommt und was es mit uns macht.

Während früher das neue Auto des Nachbarn den Neid aufflammen liess, ist es heute für viele sein Pflästerli am Oberarm. Ein Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer wartet seit Monaten auf einen Impftermin. Jetzt, wo die Impfkampagne Fahrt aufnimmt, häufen sich die Meldungen aus dem privaten oder Social-Media-Bekanntenkreis von Menschen, die den Piks schon erhalten haben. Und man fragt sich unweigerlich: Warum ist die andere Person schon geimpft - und ich nicht?

Die einen feiern jede Impfung und freuen sich für ihre Mitmenschen: «Es werden immer mehr Menschen um mich herum geimpft, es entsteht ein sogenannter Impfneid (aber ich gönne)», schreibt etwa jemand auf Twitter. Nicht alle gehen damit aber so entspannt um: «Ich kann den #Impfneid verstehen. Komme mir tatsächlich auch blöd vor, dass gefühlt jeder irgendwie an einen Impftermin kommt und sei es, weil er/sie die Kontaktperson von der Cousine der Mutter vom Schwager ist», so eine andere Userin. Eine deutsche Studie besagt, dass 40 Prozent der Ungeimpften die Geimpften beneidet (siehe unten).

«Wir erleben eine Aufteilung der Gesellschaft in Privilegierte und Benachteiligte»

Auch der Jugendpsychologe Felix Hof stellt fest, dass der Impfneid in der Schweiz wächst. Dieser sei viel komplexer, als andere Neidgefühle: «Sich zu vergleichen und über Unterschiede zu klagen, ist normal. Aktuell gibt es aber eine Aufteilung der Gesellschaft in Risikogruppen, die unterschiedlich schnell zu einer Impfung kommen. Damit haben wir per Verordnung Privilegierte und Benachteiligte.»

Laut Hof gibt es aber auch Parallelen zwischen dem Impfneid und banaleren Dingen: «Wenn jemand neidisch ist, weil sein Kollege die Playstation 5 bereits hat, ist das ähnlich wie mit den Impfungen: Die Hersteller kündigen an, dass die PS 5 besser sei, als die ältere Version, doch Gewissheit, dass sie einem gefällt, hat man vor dem Kauf nicht. Auch mit den Impfungen gehen wir gewisse Risiken ein – trotzdem sind viele neidisch auf diejenigen, die bereits geimpft wurden.»

«Es liegt nahe, sich benachteiligt zu fühlen»

Die Vorteile der Geimpften könne man auch beim Einkaufstourismus an der deutschen Grenze beobachten. «Dort können Geimpfte jetzt wieder einkaufen. Wenn man sich also innerhalb der Gesellschaft vergleicht und bei manchen mehr Freiheiten feststellt, liegt es nahe, sich in einer Zweiklassengesellschaft benachteiligt zu fühlen», sagt Hof.

Unterbrüche und Verspätungen in der Impfkampagne haben gemäss Hof die Neidgefühle verstärkt. «Die erlösende Impfung wurde immer wieder angekündigt. Wenn die Erlösung dann nicht eintritt, sind Verunsicherung und Ungeduld nicht verwunderlich.» Wenn nach Alter und Risiko gewichtet werde, welches Leben zuerst geschützt werden müsse, könne das ethische Grundsatzfragen aufwerfen. «Beispielsweise wenn erwiesenermassen auch Junge sehr schwerwiegende Verläufe machen und alte Menschen priorisiert werden», sagt Hof.

Ob der Impfneid die Gesellschaft spalten könnte, hängt für Hof vom Verlauf der Kampagne ab. «Was mich beunruhigt, ist ein Szenario, in dem es plötzlich Unterschiede bei den persönlichen Freiheiten gibt. Vor allem, wenn die Krise weiter andauert, hat sie das Potential, unsere Geduld auf eine Zerreissprobe zu stellen», meint Hof.

«Je länger es dauert, desto grösser werden die Gräben»

Auch Gesundheitsökonom Willy Oggier beobachtet den grassierenden Impfneid in der Schweiz. Für ihn ist das nachvollziehbar: «Je länger es dauert, bis jemand zumindest den Termin für die erste Impfung hat, desto grösser werden die Gräben zwischen Geimpften und Ungeimpften.» Gerade für junge Menschen in Kantonen, die bei der Impfstrategie hinterherhinken, sei das sehr belastend: «Sie sehen, dass in anderen Kantonen Gleichaltrige schon geimpft werden und zweifeln daran, dass sie selber wieder einen unbeschwerten Sommer erleben können. Das schlägt aufs Gemüt», sagt Oggier.

Er hat Verständnis, dass einige sich diese Ungerechtigkeit nicht ewig bieten lassen wollen: «Wir sind alle pandemiemüde. Und vor allem für die, die sich an die Regeln halten und solidarisch sind, aber nach wie vor keine Aussicht auf Impfung haben, ist es verlockend, nach Lücken im System zu suchen, um schneller an eine Impfung zu kommen.»

Verantwortlich für den Impfneid macht Oggier die Behörden: «Das Unverständnis nimmt zu, wenn die nicht geimpfte Bevölkerung sehen muss, dass Kantone etwa über Ostern nicht impfen oder Impfreserven gehalten statt mehr Erstimpfungen getätigt werden.» Als Ventil, um den Frust abzulassen, nennt Oggier die Wahlen: «Wer mit dem Management in seinem Kanton nicht einverstanden ist, kann bei den nächsten Wahlen die entsprechenden Personen nicht mehr wählen.»

Männer sind eher neidisch Die deutsche Zeitschrift Stern gab beim Meinungsforschungsinstitut Forsa eine Umfrage zum Thema Covid-Impfung in Auftrag. Die repräsentative Studie zeigt, dass 40 Prozent der Befragten neidisch auf ihre geimpften Mitbürger sind. Frauen waren dabei mit 37 Prozent weniger neidisch als die Männer, von denen 43 Prozent mit dem unangenehmen Gefühl kämpfen. Auch gibt es gemäss der Umfrage Ost-West Unterschiede: Die Ostdeutschen sind zu 29 Prozent neidisch, die Westdeutschen zu 42 Prozent.