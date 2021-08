Umstrittene Karossen - In der Schweiz ist fast jedes zweite neue Auto ein SUV

Diese SUV-Modelle wurden im ersten Halbjahr am meisten in der Schweiz verkauft.

Demnach waren fast die Hälfte aller Neuwagen, die im ersten Halbjahr 2021 in der Schweiz verkauft wurden, SUVs. Zum Vergleich: Im Autobauer-Land Deutschland machen Geländewagen derzeit knapp 35 Prozent aller zugelassenen Neuwagen aus – ein Rekordwert (Box).

Tatsächlich wimmelt es auf Schweizer Strassen nur so von SUVs. Bereits 2019 waren vier von zehn neuen Autos hierzulande Geländewagen. Warum aber sind diese Vehikel derart beliebt? «Der SUV wird gerade von Personen der oberen Altersklasse gekauft.», sagt Ferdinand Dudenhöffer , Auto-Experte und Autor der Studie, zu 20 Minuten . Ein Geländewagen biete für die Fahrerin oder den Fahrer eine bessere Strassenübersicht und ein grösseres Sicherheitsgefühl.

Statussymbol im Alpen-Land

Dass SUVs gerade in der Schweiz äusserst gefragt sind, hat laut Dudenhöffer mit Landschaft zu tun. «In einem Alpenland mit viel Gebirge, Schnee und Eis sind Geländefahrzeuge natürlich wesentlich beliebter als in Ländern, in denen man kilometerweise auf geraden Strassen fahren kann.» Zudem sei es nach wie vor ein Statussymbol .