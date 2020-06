Neue Studie

In der Schweiz ist man vor dem Coronavirus am sichersten

Eine neue Studie zeigt, dass man in der Schweiz am besten vor dem Coronavirus geschützt ist. Auf dem 2. Platz landet Deutschland.

Eine Studie hat ergeben, dass man in der Schweiz am sichersten ist vor dem Coronavirus.

Wenn es um das Coronavirus geht, ist man in der Schweiz am sichersten. Das hat eine Studie der Deep Knowledge Group, eines Zusammenschlusses von Unternehmen und wohltätigen Organisationen, ergeben, wie das US-Magazin «Forbes» schreibt.

In der Studie wurden 130 Kriterien bezüglich des Gesundheitssystems sowie der Wirtschaft und der Politik in 200 Ländern verglichen. Dazu gehörte zum Beispiel, wie gut ein Land die Infektionen erkennen und überwachen kann. Auch analysiert wurde, welche Massnahmen die Regierungen ergriffen haben, um das Virus einzudämmen.

Widerstandsfähigkeit der Schweiz

Die Schweiz belegt in der Studie den ersten Platz aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit, wenn es um die Wirtschaft geht. Und aufgrund der vorsichtigen Art und Weise, wie sie die Lockdown-Massnahmen umgesetzt hat, ohne die Sicherheit der Bürger zu gefährden.

Kein anderes Land verzeichnete so viele Todesopfer und Infektionen wie die USA. Die Inselgruppe der Bahamas bildet das Schlusslicht der Studie. Der Karibikstaat verzeichnete lediglich 103 bestätigte Corona-Fälle, was an der Stichhaltigkeit der Ergebnisse der Studie zweifeln lässt.