Am Mittwoch hielt Trump eine Rede, in der er seine Anhänger aufforderte, zum Capitol zu ziehen.

Am Dienstag wurde das Capitol in Washington gewalttätig besetzt .

Ohne Verschwörungstheorien wäre es nicht zum Aufstand gekommen. In den USA leben Millionen Menschen in einer Parallelwelt, die von Verschwörungstheorien geprägt ist, in denen Trump der «Messias» der Welt ist. Die Lage spitzt sich seit 2017 zu. Trump befeuerte in den letzten Monaten diese wilden Theorien stark, indem er behauptet, die Wahl gewonnen zu habe. Seine Rede vom Mittwoch, in dem er seine Anhänger aufforderte, zum Capitol zu ziehen, brachte das Fass zum Überlaufen.