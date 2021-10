Netflix verwendete echte Telefonnummer - «In der Schweiz könnte ‹Squid Game›-Nummern-Problem auch auftreten»

Die fiktionale Serie begeistert das internationale Netflix-Publikum momentan wie keine andere Produktion zuvor: In allen 83 Ländern, in denen «Squid Game» gestreamt werden kann, steht es seit diesem Wochenende auf Platz 1 der beliebtesten Inhalte.

455 weitere verzweifelte Personen tun es ihm gleich. Was folgt sind neun nervenaufreibende und spannende Episoden, in denen ein Kampf um das Geld und um Leben und Tod ausbricht.

Der in der südkoreanischen Gyeonggi Provinz ansässige Mann teilte sein Leid in den koreanischen Medien und gab an, seither täglich etwa 4000 Anrufe zu erhalten, wie «Insider» zitiert. Nicht einmal nachts nehme der Telefonterror ein Ende. Bei den Anruferinnen und Anrufern handle es sich laut dem Betroffenen hauptsächlich um Kinder. Seine Nummer löschen möchte er vorerst jedoch nicht: Er benutze sie seit zehn Jahren und dies auch für Geschäftszwecke.

Gemeinsam mit Siren Pictures, der Produktionsfirma von «Squid Game» , arbeitet Netflix laut «The Independent» nun daran, das Debakel zu klären. So sei unter anderem geplant, die Szenen so zu bearbeiten, dass die Nummer nicht mehr ersichtlich ist. Dass es jedoch überhaupt dazu kommen konnte, sorgt bei vielen für Stirnrunzeln.

Produktionen sollen eigene Nummer verwenden

Auch Martin Steiger und Anwalt für Recht im digitalen Raum findet: «Wer in einem Film oder in einer Serie eine Telefonnummer veröffentlicht, sollte sicherstellen, dass es die Telefonnummer nicht tatsächlich gibt – weder jetzt noch in absehbarer Zukunft.» Am einfachsten gelinge dies, wenn man eine eigene Nummer verwende. Dies sei heutzutage dank Internet-Telefonie sehr einfach und günstig.