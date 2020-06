Kosten von 3 Millionen Franken

In der Schweiz passieren jährlich rund 900 Unfälle am Grillfeuer

Verbrannt, geschnitten oder gestochen – jedes Jahr verletzen sich viele Schweizer beim Grillieren. Sie kosten die Unfallversicherer 3 Millionen Franken. Die Suva warnt vor flüssigen Anzündhilfen und Gasflaschen im Keller.

400 der Unfälle ereignen sich beim Grillieren daheim, weitere 500 beim Feuern auswärts, wie die Unfallversicherung Suva mit Sitz in Luzern am Montag mitteilte. Lediglich ein Viertel der Verletzten seien Frauen.

Die am meisten betroffenen Körperteile am heimischen Feuer sind meistens Hände, gefolgt vom Kopf, Armen und Beinen. Die Arten der Verletzungen der Personen am Grill gehen aber weit über Verbrennungen hinaus.