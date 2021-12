Max Giesinger spricht über Beziehungen, Lebenskrisen und sein Album «Vier»

Max spielt uns im Song-Interview ein unveröffentlichtes Lied vor, verrät welcher Song ihm auf die Nerven geht und zeigt, wie sich sein Lieblingstrack auf seinem neuen Album «Vier» anhört. 20 Minuten

Darum gehts Der deutsche Chartstürmer Max Giesinger promotet aktuell sein viertes Studioalbum «Vier».

Er war zu Besuch in Zürich und hat uns ein kleines Konzert gegeben.

Weiter spricht der 33-jährige Singer-Songwriter über seine Liebe zur Schweiz, Beziehungsängste und Lebenskrisen.

Max, du hast gerade vier Tage in Zürich verbracht. Wie wars?

Mega! Am liebsten würde ich hier im Sommer für drei Monate ein WG-Zimmer mieten und so richtig in die Stadt eintauchen.

Es war aber nicht dein erstes Mal in der Schweiz, oder?

Ich war bestimmt schon 20 Mal hier – und denk mir jedes Mal: Geil! Ein bisschen Urlaub für die Seele. Irgendwie ist alles ein bisschen weniger hektisch und aufgeräumter als in Deutschland, samtiger und schöner. Sogar das Wasser schmeckt besser!

Nach so vielen Schweiz-Reisen sprichst du bestimmt schon etwas Schweizerdeutsch.

Naja, ich kann den Klassiker, das Chuchichästli – aber damit kann man hier ja niemanden mehr beeindrucken (lacht). Nach einem Monat üben, könnte ich den Dialekt vielleicht sprechen.

Gerade bist du aber mit der Promo für deine vierte Platte beschäftigt. Darauf zeigst du dich verletzlicher denn je. Wie kommt es?

Es könnte an meinem Alter liegen und daran, dass wegen Corona die Welt still stand. Ich habe in dieser Zeit einige Selbstfindungs-Bücher gelesen und mich mit der Suche nach dem Glück beschäftigt. Das hat viel Gutes in mir bewirkt. Nun habe ich neue Werkzeuge zur Hand, mit denen ich an Themen rankomme, die ich vorher nicht offenlegen konnte.

Wieso musstest du dich mit 33 nochmal selbst finden?

Nachdem ich mit 27 meinen grossen Traum von der Musikkarriere erreicht hatte, steckte ich in einer kleinen Krise. Die Euphorie des Erfolges liess langsam nach und ich habe mich gefragt, was es denn sonst noch so gibt im Leben. Wer bin ich abseits des Jobs? Warum renne ich vor jeder Beziehung weg, als wärs das Schlimmste der Welt?

Verrat es uns.

Ich glaube, wenn deine Eltern sich früh trennen – ich war damals vier – speicherst du Beziehungen unterbewusst als etwas Problematisches ab, das gar nicht funktionieren kann. Aus Angst auch so zu enden, habe ich die Liebe weggestossen.

Bist du denn zurzeit verliebt?

Verliebt in das Leben! Mehr verrate ich nicht.