Explosion in Beirut

In der Schweiz sind Tausende Tonnen Ammoniumnitrat im Umlauf

In Beirut hat sich am Dienstagabend eine schwere Explosion ereignet. Auslöser soll eine grosse Menge Ammoniumnitrat sein. Auch hierzulande ist die Chemikalie ein beliebter Bestandteil für Düngemittel.

von Céline Krapf

1 / 8 Beirut wurde zur «Katastrophen-Stadt» erklärt. Keystone Durch die Wucht der Explosion wurde der Hafen komplett zerstört. Reuters Über 130 Personen sind ums Leben gekommen, mehrere Tausend Personen wurden verletzt. Keystone

Darum gehts In der libanesischen Hauptstadt Beirut kam es zu einer riesigen Explosion.

Auslöser soll die unsachgemässe Lagerung von Ammoniumnitrat sein, heisst es.

Ammoniumnitrat ist auch für die Schweiz eine wichtige Komponente im Düngemittel.

Die Spitäler sind überfüllt, der Hafen ist zerstört, giftige Stoffe sollen in der Luft schweben: In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion am Hafen gekommen. Was der Auslöser der Detonation war, ist nicht abschliessend geklärt.

Am Ort der Explosion war aber offenbar eine grosse Menge Ammoniumnitrat gelagert – eine gefährliche Chemikalie, die auch in der Schweiz genutzt wird. «E s wird beispielsweise zur Herstellung von Sprengstoff oder Dünger gebraucht », sagt Katrin Schmitter, Mediensprecherin des Fedpol, zu 20 Minuten . « Jährlich werden 2500 bis 3000 Tonnen Ammoniumnitrat in die Schweiz importiert. »

Das r eine Ammoniumnitrat s ei ein farbloser Stoff, der in Form von Granulat oder Pulver gelagert werde. I n Kombination mit anderen Stoffen oder bei Einwirkung von enormer Hitze könne es eine grosse Sprengkraft entwickeln , sagt Schmitter. « Es ist eine Temperatur von mehreren H undert Grad in kurzer Zeit nötig, da mit es zur Explosion kommt. » Dies wäre beispielsweise bei einem grossen Feuer der Fall, wie dies laut Zeugenaussagen bei der Detonation in Beirut der Fall war.

Ein Pistenarbeiter streut Kunstdünger mit Ammoniumnitrat auf die Slalompiste des Ski-Weltcup-Slalomhangs in Wengen. KEYSTONE

Im Fall von Beirut wird vermutet, dass die Chemikalie seit Jahren ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen gelagert wurde. In der Schweiz unterliegen Lagerung und Transport strengen Regeln. «Die Vorgaben betreffen zum Beispiel Brandschutz, Lagerungs- und Zusammenlagerungsbedingungen», schreibt das Bundesamt für Umwelt (Bafu). «Die Kantone müssen die Umsetzung kontrollieren.»

Im Schienengüterverkehr sei Ammoniumnitrat kein Thema, schreibt Michael Müller vom Bundesamt für Verkehr (BAV). In den vergangenen Jahren sei es in reiner Form nicht in Güterwagen transportiert worden. Und als Bestandteil von Düngemitteln sei es «so stark verdünnt, dass Lagerung und Transport gefahrlos sind».