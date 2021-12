VBS-Chefin Viola Amherd zu Pandemie und Armeeeinsatz : «In der Schweiz sind wir einfach auch verwöhnt»

Die Armee kämpft derzeit mit bis 2500 Personen gegen die Pandemie. Verteidigungsministerin Viola Amherd (59) nimmt Stellung zum Nutzen des Einsatzes – und dazu, wie gut es der Schweiz eigentlich geht.

Darum gehts VBS-Vorsteherin Viola Amherd betont in einem Interview den Nutzen der Armee im Kampf gegen die Pandemie.

Sie appelliert auch trotz der schweren Lage ans Verständnis der Menschen für Einschnitte in die Freiheit.

Wir seien eben vom Schicksal verwöhnt – und müssten uns damit abfinden, dass auch bei uns «etwas passieren könne».

«Die Pandemie hat uns genau gleich getroffen wie alle anderen. Wir stehen nicht über allem», sagt Viola Amherd im Interview mit den Tamedia-Zeitungen (Bezahlartikel). Die Menschen in der Schweiz würden es als «gottgegeben» hinnehmen, dass es im Gegensatz zu unseren Nachbarländern hier noch nie einen schweren Terroranschlag gab – aber wir müssten akzeptieren, dass auch uns etwas passieren kann: «Ich denke, dass wir einfach auch verwöhnt sind», sagt die CVP-Magistratin. «Meinem Umfeld sage ich immer wieder: Wir müssen uns bewusst sein, wie flott wir es in unserem Land haben.» In den letzten Jahrzehnten sei es uns immer gut gegangen: «Darum sind wir es nicht gewohnt, eine solche Krise auszuhalten. Es ist nun der Moment, sich dessen bewusst zu werden.»

«Absolute Eigenständigkeit gibt es nicht»

Zwar sei «das Schwanken zwischen Hoffnung und Einschränkungen» sehr schwierig. «Ich kann darum nachvollziehen, wenn die Menschen zum Teil unversöhnlicher mit den Meinungen anderer umgehen.» Nun sei aber ein Akzeptieren gefragt, dass wir im Interesse des Ganzen gewisse Eingriffe in die Freiheit in Kauf nehmen müssten. Amherd: «Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt.» Absolute Eigenständigkeit, also keine Rücksichtnahme auf die Mitmenschen, gebe es nicht. Und im Hinblick auf Massnahmengegnerinnen und -gegner sagt sie: «Gerade jene, die einen starken Freiheitsbegriff vertreten, wären selbst wohl nicht glücklich, wenn ihr Gegenüber dasselbe in Anspruch nehmen würde.»

Auf die Frage, warum die Armee erst jetzt in die Booster-Kampagne eingreife, sagt Amherd: «Die Armee ist immer da, wenn es sie braucht. Aber sie marschiert nicht einfach ein; sie wird nur auf Gesuch tätig.» In ihren Augen hat sich das Milizprinzip in der Krise sehr gut bewährt. «Die ausgebildeten

Spitalsoldatinnen und -soldaten können in den Spitälern pflegerische Arbeit leisten, und das entlastete Personal hat Kapazitäten für die schweren Fälle.» Sie lobt in diesem Zusammenhang das Schweizer System: «Für mich zeigt diese Krise, wie saugut unser Modell einer Milizarmee ist.»

