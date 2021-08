Alain Berset - «In der Schweiz soll es keine erneuten Schliessungen mehr geben»

Berset denkt über Verschärfung der Zertifikatspflicht nach

Es sei aber möglich, dass die Schweiz die Zertifikatspflicht verschärfen müsse, sagt Berset. Betreiber von Orten, an denen das Zertifikat obligatorisch sei, könnten zusätzlich Personendaten erheben. Da das heute nicht geschehe, sei das Contact-Tracing oft nicht möglich. Laut Berset sind wir allerdings bereits wieder nahe an der Normalität. Es gebe nur noch wenige Beschränkungen, etwa die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften oder die Zertifikatspflicht an Grossveranstaltungen und in Clubs.