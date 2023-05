Schweiz: Nummernschilder werden knapp

Jauslin schlägt vor, dass bei Kontrollschildern künftig auch die Ziffer 0 ganz am Anfang des Kontrollschilds stehen darf. Er hat einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. In diesem erwähnt er laut den Zeitungen der CH Media etwa Geburtsdaten, die dann in der Variante TT.MM.JJ geschrieben werden könnten, also etwa: 090900 für jemanden, der am 9. September 2000 geboren wurde.