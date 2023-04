Bern: Fitnesstrainer lehnt Training auf Englisch ab

1 / 3 Eduardo S.* wollte in einem Berner Fitnessstudio eine Probestunde besuchen. Als er den Trainer jedoch nach Englisch fragte, sagte dieser: «In der Schweiz sprechen wir Deutsch.» (Symbolbild) Imago/Action Plus Die Fitnessstudiobetreiber bestätigen die Aussage, der Trainer würde die Aussage jedoch bedauern. (Symbolbild) Tamedia AG/ Nicola Pitaro Eine Beraterin bei «gggfon – Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus» in Bern sagt, dass die Reaktion des Fitnesstrainers «respektlos» gewesen sei und spricht über die übergeordnete Thematik der Sprachbarrieren. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Darum gehts Eduardo S.* wollte in einem Berner Fitnessstudio eine Probestunde besuchen. Als er den Trainer jedoch nach Englisch fragte, sagte dieser: «In der Schweiz sprechen wir Deutsch.»

Die Fitnessstudiobetreiber bestätigen die Aussage, der Trainer würde die Aussage jedoch bedauern.

Eine Beraterin bei «gggfon – Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus» in Bern sagt, dass die Reaktion des Fitnesstrainers «respektlos» gewesen sei.

Eduardo S.* (43) ist gebürtiger Chilene und lebt seit vier Jahren mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Bern. All diese Jahre habe er sich wohlgefühlt, «ich habe viele gute Erfahrungen hier gemacht», sagt er. Vor einer Woche erlebte er jedoch eine Begegnung, die ihm zu schaffen macht: Er wollte nach einer anstrengenden Woche ins Fitnessstudio gehen, «um den Kopf freizukriegen», wie er gegenüber 20 Minuten sagt.

Die Website eines Fitnessstudios in Ostermundigen war auf Englisch, daraufhin habe er ein Probetraining gebucht: «Ich dachte, wenn sie es so auf Englisch bewerben, dann spricht bestimmt ein Trainer oder eine Trainerin vor Ort auch Englisch.»

Probetraining verweigert

Bei der Ankunft im Studio habe er den Fitnesstrainer dann gefragt, ob es auch möglich sei, das Training auf Englisch zu absolvieren. Dieser habe daraufhin in einem unfreundlichen Ton, aber dennoch auf Englisch geantwortet, dass er «zu wenig bezahlt werde, um Englisch zu sprechen.»

Der Fitnesstrainer sei daraufhin ausgerastet und habe weiterhin auf Englisch davon gesprochen, dass in der Schweiz Deutsch gesprochen werde. S. habe daraufhin angeboten, es mit seinem eingerosteten Deutsch zu versuchen. Der Mitarbeiter habe daraufhin jedoch abgewunken und das Probetraining verweigert. «Daraufhin habe ich mein Geld zurückverlangt», so S. «Das ist nicht das erste Mal, dass ich so angegangen werde», erzählt er.

Als Informatiker arbeitet er zu 100 Prozent in einer Firma, in der ausschliesslich Englisch gesprochen wird. Nach seiner Ankunft in der Schweiz hat er ein B1 Zertifikat in Deutsch erworben. Nachdem er im Alltag kaum Deutsch gesprochen habe, «ist mein Deutsch ein wenig eingerostet», sagt er. «Ich verstehe, dass von mir erwartet wird, Deutsch zu lernen. Aber dass ich so unfreundlich angegangen werde, finde ich nicht in Ordnung», sagt er.

Aussage gegen Aussage

Die Betreiber des Fitnessstudios bestätigen gegenüber 20 Minuten den Vorfall. Sie bedauern das Geschehene und weisen darauf hin, dass die Tatsache, dass die Internetseite auch auf Englisch verfügbar ist, keine Garantie dafür sei, dass die Trainings auch auf Englisch durchgeführt werden können. Es sei ein «klärendes Gespräch mit dem betreffenden Mitarbeiter geführt worden, in dem der Mitarbeiter die Aussage zugegeben hat», so die Mediensprecherin. Er habe aus dem Affekt gehandelt, nachdem die Situation sich aufgeschaukelt habe, und er bedauere die Aussage.

«Aufgrund dieser Erwartungshaltung und wegen sprachlicher Barrieren kam es im Austausch mit dem Interessenten und unserem Trainer vor Ort zu weiteren Missverständnissen», schreibt die Mediensprecherin weiter. Der Mitarbeiter vor Ort sei jedoch «zu keinem Zeitpunkt ‹ausgerastet›», sondern habe sich darum bemüht, eine englisch-sprechende Trainerin zur Verfügung zu stellen. «Zu diesem Zeitpunkt war der Kunde jedoch nicht mehr bereit, das Training vor Ort anzunehmen.»

Die übergreifende Thematik: Sprachbarrieren

Nurhayat Sanli ist Beraterin bei «gggfon – Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus» in Bern. Im Interview mit 20 Minuten sagt sie, dass sie das Verhalten des Fitnesstrainers als «respektlos» beschreiben würde, «vor allem, wenn man die Internetseite auch auf Englisch bedienen kann.» «Dass Eduardo diese Reaktion aus seiner Perspektive als diskriminierend empfand, ist nachvollziehbar», sagt sie, die genaue Motivation des Fitnesstrainers könne sie anhand der Schilderungen jedoch nicht einordnen.

Auf die Frage hin, was für Erwartungen die Bevölkerung an Ausländerinnen und Ausländer in Sachen Spracherwerb haben, sagt Sanli: «Die Beschreibung als Menschen, die eine gewisse Migrationsgeschichte mitbringen, passt hier viel besser, denn: Es gibt grosse Unterschiede zwischen den Menschen und den Diskriminierungserfahrungen, die sie machen. Zum Beispiel wird ein Expat ganz anders behandelt als eine Asylbewerberin, und damit sind die Anforderungen der Gesellschaft im Hinblick auf Integration und Spracherwerb auch ganz unterschiedlich.»

Die Gesellschaft als solche habe aber auch eine Verantwortung: «Je mehr die Teilnahme in der Gesellschaft für alle ermöglicht wird, desto motivierender ist es auch, die Sprache zu lernen», sagt Sanli. Sie fügt hinzu: «In letzter Zeit werden immer mehr interkulturelle Dolmetschende eingesetzt, um mehrsprachige Angebote anzubieten.»

*Name von der Redaktion geändert

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.