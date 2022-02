Verteuerte Eigenheime – Schweizer Banken heben die Hypothekarzinsen stark an

Das Eigenheim wird teurer in der Schweiz.

In der Schweiz steigen die Preise für Hypotheken.

Hauskredite werden in der Schweiz zunehmend teurer. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, haben gleich mehrere Banken anfangs dieser Woche ihre Preise für Festhypotheken erhöht. So stiegen die Zinsen für eine fünfjährige Hypothek bei der Luzerner Kantonalbank um 0,19 Prozent auf neu 1,4 Prozent an. Die siebenjährige Festhypothek kostet bei der Luzerner Kantonalbank statt 1,4 Prozent neu 1,51 Prozent.