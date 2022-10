Mögliche Mangellage : In der Schweiz wird trotz Aufruf des Bundes noch kein Strom gespart

Ob es tatsächlich so weit kommt, steht noch in den Sternen.

«Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.» Dies ist die Hauptbotschaft der landesweiten Energiekampagne des Bundes, die Ende August lanciert wurde und bis April 2023 laufen soll. «Die Sparempfehlungen richten sich an die Bevölkerung und an die Wirtschaft. Sie zeigen, wie man ganz einfach Energie – Gas, Heizöl, Strom und andere – sparen kann, ob zu Hause oder am Arbeitsplatz. Durch Absenken der Heiztemperatur, durch weniger Warmwasserverbrauch, durch das Abschalten von elektrischen Geräten oder der Beleuchtung, wenn man sie nicht braucht, oder durch energiesparendes Kochen und Backen», heisst es in der Botschaft des Bundes. Die Idee: Durch präventives Sparen soll es schon gar nicht zu einer Mangellage kommen.