In Pozhoran tötete ein Mann seine Frau und die beiden Söhne, dann sich selbst.

Im Dorf Pozhoran in der Gemeinde Viti im Kosovo hat sich am Mittwochabend ein vierfacher Mord ereignet. Laut ersten Angaben soll ein Familienvater seine Ehefrau und seine beiden Söhne umgebracht haben. Dann tötete er sich selbst. Die Familie soll für die Weihnachtsferien aus der Schweiz in den Kosovo gereist sein, wie das Portal «Arbresh» berichtet.