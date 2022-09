In der Schweizer Nati gilt an der WM 2022 das Doppeladler-Verbot

WM 2022 : In der Schweizer Nati gilt jetzt das Doppeladler-Verbot

Der Schweizerische Fussballverband stellt schon zwei Monate vor der WM klar: Jubel-Provokationen der Nati-Stars sind künftig untersagt. Auch beim Wiedersehen mit Serbien.

Darum gehts Die Schweiz trifft viereinhalb Jahre nach der Doppeladler-Affäre an der WM erneut auf Serbien.

In Katar und auch sonst soll sich der Jubel nicht mehr wiederholen.

Nati-Direktor Pierluigi Tami erklärt gegenüber «CH Media», dass der Doppeladler verboten sei.

Es ist eines der denkwürdigsten Nati-Spiele in der jüngeren Vergangenheit. Am 22. Juni 2018 drehte die Schweiz in einem emotionsgeladenen Spiel in Kaliningrad gegen Serbien einen 0:1-Rückstand und machte so einen grossen Schritt in Richtung WM-Achtelfinal.

Es war aber nicht der späte Siegtreffer durch Xherdan Shaqiri, der im Anschluss schweizweit für Gesprächsstoff sorgte, sondern der Jubel, für den sich der 30-Jährige damals entschied – genau wie auch Granit Xhaka nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich: die Doppeladler-Geste.

«Keine Gesten, die provozieren»

Am 2. Dezember kommt es in Katar im dritten Gruppenspiel zur Neuauflage des hitzigen Duells gegen Serbien. Zu einer ähnlich grossen Provokation durch serbische Fans wird es wohl vor allem aufgrund der geografischen Umstände nicht kommen. Trotzdem will der Schweizerische Fussballverband, der im Anschluss an die Geschehnisse 2018 auf kommunikativer Ebene komplett versagte, eine erneute Eskalation um jeden Preis verhindern.

Wie «CH Media» berichtet, ist der Doppeladler in der Nati darum inzwischen verboten. «Es soll weder Worte noch Gesten noch allgemein ein Verhalten geben, das andere provoziert. Wenn wir jubeln, dann um unsere Freude zu zeigen, das ist wichtig», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami, dessen Position im Anschluss an die WM in Russland geschaffen wurde.

Treffen mit serbischem Verband

«Wir wollen nicht mehr die gleichen Fehler machen. Wir sind da, um Fussball zu spielen – und nichts anderes. Wir wollen keine politischen oder religiösen Botschaften absenden», erklärt Tami weiter. Im Mai erfolgte deshalb ein Treffen zwischen SFV-Präsident Dominique Blanc und Generalsekretär Robert Breiter mit Vertretern des serbischen Verbands.

Auch die Spieler sollen vor dem Turnier in Katar ins Boot geholt werden. «Wir dürfen die Emotionen, die eine WM auslöst, nicht vergessen. Wir werden grosse Emotionen erleben», sagt Tami. Ich denke darum, dass wir dies mit den Spielern thematisieren werden.»

Und wenn die Nati eine Botschaft absenden soll, dann eine positive: Mit einer besonderen Captainsbinde will die Schweiz – wie einige andere Länder auch – vor und während der WM in Katar ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. «Wir stehen als Team gemeinsam für Toleranz, Respekt und Solidarität ein», so Granit Xhaka. Und: «Ich werde diese Captainbinde mit Stolz tragen.»

