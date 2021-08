Stadt Luzern - In der Stadt Luzern können Gräber bald mit dem Handy gesucht werden

In Schwyz ist man der Idee gegenüber offen

Bereits seit den 1980er-Jahren erfasst die Stadt Luzern die Verstorbenen mit einer Software. Diese Informationen sind die Grundlage für dieses Projekt. In einer ersten Phase werden nun all diese Gräber auf dem digitalen Friedhofsplan angezeigt. Auf den vier städtischen Friedhöfen und auf dem Friedhof bei der Hofkirche gibt es aktuell 21’000 Gräber, bei denen die Grabesruhe noch nicht abgelaufen ist. 18’000 davon befinden sich allein im Friedental. Ab 2022 sollen in einer zweiten Phase auch Todesfälle, die sich vor 1980 ereignet haben, erfasst werden.

Öffentliche, digitalisierte Friedhofspläne gibt es in der Schweiz erst vereinzelt. Die Stadt Basel hat auf dem Friedhof am Hörnli in Riehen bereits so ein Angebot lanciert. In der Stadt Zug gibt es aktuell keine Pläne, einen digitalen Friedhofsplan zur Verfügung zu stellen, wie das Zivilstandsamt Zug auf Anfrage mitteilt. Genauso in der Gemeinde Schwyz. Aber Paul Baggenstos, Betriebsleiter des Friedhofs in Schwyz, sagt: «Ich wäre der Idee gegenüber offen.»