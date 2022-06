Junge Grüne fordern: In der Stadt Luzern soll es Velohaltestangen und einen Velolift geben

Das Velofahren in der Stadt Luzern soll sicherer werden. Dies fordern die Jungen Grünen mit einem Vorstoss im Luzerner Stadtparlament.

Velofahrerinnen und Velofahrer kennen das Problem: Wenn man bei einem Rotlicht anhalten muss, braucht es beim Losfahren etwas Übung, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Einige setzen deshalb beim Halten einen Fuss auf einem Trottoir-Randstein oder dem Mäuerchen einer Mittelinsel ab oder halten sich an der Ampelstange fest.

Testversuch in Basel kostete 12’000 Franken

Unterschrieben ist das Postulat von den beiden Jungen Grünen Grossstadträten Irina und Jona Studhalter. Sie weisen darauf hin, dass es an anderen Orten solche Haltegeländer für Velofahrende gibt, etwa im Kanton Basel-Landschaft oder in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. In Muttenz und Münchenstein kostete die probeweise Installation von zwei Velostangen 2017 laut einem Bericht des SRF 12’000 Franken.