Hitzewelle: Männer, die oben ohne raumlaufen, lösen Debatte aus

Ob beim Joggen, Schlendern oder am Festival, im Sommer verzichten einige Männer aufs T-Shirt. Eine Umfrage in Zürich zeigt, die Meinungen dazu sind gespalten.

Das sagen Passantinnen und Passanten in Zürich. 20min

Darum gehts Am Wochenende wird es in vielen Schweizer Städten heiss.

Mit den steigenden Temperaturen zeigen sich einige Männer oben ohne.

20 Minuten hat mit solchen Männern und Passantinnen und Passanten gesprochen.

Es steht ein heisses Wochenende bevor. Schweizweit klettern die Temperaturen am Sonntag bis auf 35 Grad. Ein Blick an die Zürcher Seepromenade zeigt, je wärmer das Wetter, desto mehr Männer sind ohne Oberteil unterwegs. Einige joggen ohne T-Shirt, andere sitzen auf einer Parkbank und bräunen sich. Doch auch an Konzerten, Festivals und im Club sind nackte Oberkörper im Sommer keine Seltenheit. Die Meinungen dazu gehen auseinander (siehe Video).

«In der Stadt oben ohne rumzulaufen, geht gar nicht», findet Dimi (35) aus Zürich. Wie er glaubt, machen das vor allem Männer, die Aufmerksamkeit wollen. «Einige geben mit dem Auto an, andere mit dem Oberkörper.» Am Festival findet er hingegen, dass jeder machen soll, was er will. J. (28) aus dem Kanton Bern sieht das anders. «Bei Konzerten oder am Openair ist man in der Menge dicht gedrängt. Da finde ich es unangenehm, wenn ein Mann ohne Oberteil an mich gedrückt wird.» Ähnlich sei es im Ausgang. «Ich finde es unangebracht, wenn Typen im Club ihr Oberteil ausziehen.»

Was hältst du von Oben-ohne-Joggern? Das geht gar nicht. Finde ich grundsätzlich okay. Es kommt aber darauf an, wo die Person joggt. Das finde ich absolut unproblematisch. Das mache ich selbst. Mir ist das egal.

Kein Problem damit hat hingegen Antonia (35). «Mir ist es völlig egal, wenn Männer oben ohne joggen. So habe ich, wenn ich unterwegs bin, wenigstens was Schönes anzusehen.» Auch die Zürcherin Selina (23) findet dieses Verhalten in Ordnung. «Wenn sich jemand mit nacktem Oberkörper wohlfühlt, verurteile ich das nicht.»

«Ich liebe es, ohne T-Shirt unterwegs zu sein»

Yoav (25) ist bei der Hitze regelmässig oben ohne unterwegs. «Ich liebe die Sonne und laufe gerne ohne T-Shirt rum. So fühle ich mich einfach gut und frei.» Verständnis dafür, wieso sich jemand daran stören könnte, habe er nicht. «Es soll jede Person rumlaufen können, wie sie will», findet der 25-Jährige. Gedanken übers Oben-ohne-Joggen habe sich M. (25) aus Zürich noch nie gemacht. Wie er erzählt, geht er im Sommer regelmässig mit freiem Oberkörper joggen. «Es ist heiss – so verschwitze ich kein Oberteil. Zudem kann ich mich so während des Sports bräunen.»

