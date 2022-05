Ukraine-Krieg : «In der Ukraine haben sie eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert»

In einer emotionalen Videoansprache aus dem schwer zerstörten Kiewer Vorort Borodjanka hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Parallelen zwischen dem deutschen Überfall im Zweiten Weltkrieg und der jetzigen russischen Invasion gezogen.

Wolodimir Selenski richtet sich in einem Schwarzweiss-Video vor den Trümmern eines Wohnhauses an das ukrainische Volk.

«Das Böse kann sich nicht im Bunker verstecken»

Am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs erinnerte Selenski an den Beitrag des ukrainischen Volks zum Sieg der Anti-Hitler-Koalition. Das Land habe unter Bombardements, Massenerschiessungen und Okkupation gelitten, habe Menschen in Konzentrationslagern und Gaskammern, in Kriegsgefangenschaft und bei Zwangsarbeit verloren, am Ende aber trotzdem gewonnen.