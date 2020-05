Aktualisiert 22.04.2020 05:54

Renato Steffen

«In der Vorbereitung hat es wenigstens Testspiele»

Am Freitag schickte der Trainer die Profis in Mini-Ferien. Am Donnerstag geht es weiter. Renato Steffen spricht über den Alltag in Coronazeiten.

von E. Tedesco

1 / 7 Die Bundesliga hat das Training seit Wochen wieder aufgenommen. Am 6. April starteten: Der VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim, Bayern München, Gladbach, Union Berlin, der 1. FC Köln, Düsseldorf, die Hertha und Paderborn. vfl Wolfsburg/darius Simka via Www.imago-images.de Die Schweizer Wölfe Kevin Mbabu (Bild), Renato Steffen, Admir Mehmedi und die Kollegen erhielten in dieser Woche fünf Tage Mini-Ferien für den Kopf. Die Auflagen der Behörden müssen aber eingehalten werden. So wird nur in Kleingruppen trainiert und auf Übungen mit Nähe verzichtet. Eduard Bopp via Www.imago-images.de

In der Schweiz steht der Fussball still. Teamtrainings finden seit zwei Monaten nicht mehr statt. In der Bundesliga hingegen ist die Zeit des Cybertrainings und der Fitnesseinheiten im Wohnzimmer und Gärten der Fussballer langsam vorbei. Der VfL Wolfsburg, einer der ersten deutschen Proficlubs, der das Training während der Corona-Krise aufgenommen hatte, macht derzeit schon wieder eine Pause.

Nach den zeitversetzten Trainings letzten Freitag schickte Trainer Oliver Glasner sein Team in den Mini-Urlaub. Für fünf Tage zum Durchatmen. «Wir sind jetzt seit fünf Wochen im Individual- oder Gruppentraining und machen jetzt mal einen Break, um die Spieler vor allem mental frisch zu halten», sagte der Österreicher. Am Donnerstag geht es auch für die Schweizer Internationalen beim Werksclub Admir Mehmedi, Kevin Mbabu und Renato Steffen mit den Trainings wieder weiter.

Renato Steffen, der VfL Wolfsburg hat als einer der ersten Proficlubs den Trainingsbetrieb unter bestimmten Umständen aufgenommen. Wie muss man sich das vorstellen?

Renato Steffen: Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatten wir erst einmal zehn Tage frei und bekamen individuelle Programme für Zuhause. Seit dem 6. April trainieren wir wieder auf dem Trainingsgelände. Aber nur in Kleingruppen von vier, fünf Spielern. Die Gruppen werden nicht verändert. Das soll verhindern, dass im Fall einer erkrankt, die ganze Mannschaft in Quarantäne muss.

Mit wem bilden Sie zusammen eine Gruppe?

Ich kam mit Koen Casteels, Josip Brekalo, João Victor und Paulo Otávio in eine Gruppe.

Wurde das so bestimmt?

Die Gruppen hat der Trainer zusammengestellt. Nach welchen Kriterien weiss ich nicht. Ich glaube einfach, Spieler, die sich sonst auch gut verstehen. Mit den zwei Brasilianern habe ich es immer lustig.

Einige Vereine haben ihre Spieler aufgefordert, sich zu Hause umzuziehen und nach den Trainings auch dort zu duschen. Bei den Bayern sollen sie nur grüppchenweise zum Trainingsgelände kommen, wo sie nacheinander in der Tiefgarage abgeholt werden. Wie ist es in Wolfsburg?

Wir haben einen zeitlich versetzten Stundenplan. Alle zwei Stunden wechseln die Gruppen. So läuft man sich auf dem Gelände nicht über den Weg und wir haben auch genug Räume, damit sich jeder Spieler in einer eigenen Garderobe umziehen kann. Anfangs haben wir viel im Kraftraum trainiert. Dort wurden die Übungen so angesetzt, dass man den nötigen Abstand einhalten konnte. In Absprache mit den Gesundheitsbehörden wird zudem vor und nach dem Training Fieber gemessen. Die Räume werden nach jeder Gruppe gereinigt und desinfiziert. Die Anstrengungen seitens des Clubs sind gross, dass die Auflagen eingehalten werden können.

Gibt es weitere Unterschiede zu den Trainings vor Corona?

Wir trainieren mit Handschuhen, jeder hat eine eigene Matte und Fitnessutensilien. Jeder Spieler wurde mit einem Paket an Ausrüstung ausgestattet, das nur er benützt. Die Physiotherapeuten tragen bei den Behandlungen Schutzmasken und auch immer Handschuhe. Übungen auf dem Platz mit Nähe werden weggelassen.

Fussball ohne Zweikampf? Wie geht das denn?

Der Fokus liegt auf Spielzügen, Lauf- und Krafttraining. Es sind viele technische Übungen dabei und wir arbeiten intensiver an unseren individuellen Schwächen. Zur Auflockerung haben wir letzte Woche einmal Fussball-Baseball gespielt. Mit Homebase und allem Drum und Dran. Den Abschlag haben wir mit dem Fuss gemacht. Das war lustig.

Hatten Sie noch nie die Nase voll, nur zu trainieren ohne Aussicht auf einen Ernstkampf?

Das ist sehr ungewöhnlich und macht es manchmal auch schwierig, immer fokussiert und mit dem Kopf bei der Sache zu sein. Aber wir befinden uns in einer Ausnahmesituation und müssen versuchen, das Beste daraus zu machen.

Trotzdem: Ein Profi-Sportler braucht einen Tag X, an dem er bereit sein muss. Dieser Tag X ist derzeit aber eine Variable.

Natürlich fehlen die Ernstkämpfe, ein Gegner, mit dem man sich messen kann. In der Vorbereitung hat man wenigstens Testspiele, die den Wettkampf simulieren. Jetzt ist da nichts! Wir haben zwar interne Wettkämpfe gemacht, aber da hast du am Ende des Tages auch nur eine Rangliste oder Tabelle, weil die Gruppen nicht direkt gegeneinander antreten dürfen. Ein Gegner, die Konkurrenz fehlt.

Werden Sie vom Club über mögliche Zeitpläne informiert?

Wir erhalten jede Woche Informationen zu den Trainings und Abläufen. Wir haben auch gehört, dass es nun ein Zeitfenster geben könnte, das mit Mai angegeben wird. Aber das ist nur ein Anhaltspunkt und nicht konkret.

Haben Sie Angst, sich mit dem Coronavirus anstecken zu können?

Angst nicht, aber Respekt vor einer Krankheit, die weitgehend unbekannt ist und die ganze Welt in Atem hält. Ich schütze mich so gut es geht und befolge die Hygiene- und sonstigen Anweisungen der Behörden.

Wie hoch ist die Quote an Infizierten im Raum Wolfsburg?

In Zahlen genau weiss ich das nicht, aber Wolfsburg ist keiner der Hotspots. Trotzdem sind wir meist zuhause, verlassen unser Daheim nur, wenn wir mit unserem kleinen Sohn Lian in den nahen Park gehen oder wenn wir einkaufen müssen. Aber auch da versuchen wir den empfohlenen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Wenn Ihnen aber ein Fan entgegenkommt und spontan ein Selfie will?

Die Fans sind kein Problem, auch sie wissen um Corona und haben Verständnis.

Sorgen Sie sich um Ihre Existenz?