In der Morgenthal Apotheke in Zürich gingen am Mittwochmorgen bereits 300 Tests über den Ladentisch.

Apotheken überstehen Ansturm

Laut einer Hochrechnung vom Apothekerverband Kanton Zürich (AVKZ) wurden am ersten Tag bereits über 100’000 Selbsttests im Kanton Zürich abgegeben. Für den Präsidenten Lorenz Schmid ist der Starttag ein grosser Erfolg. Die Nachfrage sei gross gewesen, doch die Apotheken waren dem Ansturm gewachsen. «Die Abgabe erfolgt meist reibungslos und ohne lange Wartezeiten. Es ist eine grosse Freude und Erleichterung, dass das Zusammenspiel von Bund, den Verbänden, den Apothekenteams, den Grossisten, dem Hersteller und der Bevölkerung für diese historische Aktion so gut funktioniert», sagt Schmid.

«Ich bin sehr erfreut, wie gut alles geklappt hat», sagt auch die Sprecherin des Luzerner Apothekervereins Karin Häfliger. «Die Vorbereitung war intensiv und es wurde sehr eng.» In einzelnen Fällen seien die Lieferungen erst am Dienstag in den Apotheken angekommen. Die Tests mussten von den Apotheken selbst in Fünfer- und Einzelpackungen aufgeteilt werden. «Es wurde dann noch soviel abgepackt, wie möglich war», sagt Häfliger. «Bis jetzt haben noch fast alle Apotheken in Luzern Tests auf Lager und es kam nur an wenigen Orten zu kurzen Wartezeiten vor den Läden.» Der Andrang sei trotz grossem Interesse bewältigbar gewesen. «Viele Leute waren gut informiert, bei einigen war aber auch Aufklärung zum Nutzen der Tests nötig.»