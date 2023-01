Airbnbs in Zürich: Zwischennutzungen sorgen für Zoff mit Mietern

Was hältst du davon, wenn Wohnungen über Airbnb vermietet werden?

Das ist super, ich selbst miete auch immer Airbnbs in den Ferien. Wenn die Immobilienbesitzer das wollen, sollen sie das machen. Ich finde es nicht so toll – für die anderen Mieter im Haus ist das mühsam. Es gibt eh schon zu wenig Wohnraum in Zürich, den verbleibenden als Ferienwohnung anzubieten, macht keinen Sinn. Ich will nur die Antworten sehen.