Hochansteckende Krankheit – In der Zentralschweiz grassiert die Gämsblindheit

Die Gämspopulation in der Zentralschweiz weist in mehreren Regionen Fälle von Gämsblindheit auf.

Im Entlebuch und am Pilatus leiden viele Tiere an der Gämsblindheit.

«In den letzten drei Wochen mussten wir am südlichen Pilatushang zwölf Gämse erlösen», sagt der Obwaldner Wildhüter Klaus Hurschler. Grund dafür sei eine Infektion mit der Gämsblindheit. Die bakterielle Infektion (siehe Box) lässt die betroffenen Tiere dabei langsam erblinden. Bei den erlösten Tieren sei die Krankheit so weit fortgeschritten gewesen, dass ihnen die Augen ausliefen und sie somit für immer das Augenlicht verloren hätten. «Diese Tiere sind dem Tod geweiht, entweder durch Absturz oder durch Verhungern», sagt Hurschler. Wie schlimm die Ausbreitung der Krankheit ist, kann Hurschler noch nicht genau sagen. «Ich hoffe, dass es sich wieder zurückbildet, aber wir müssen es wohl durchseuchen.»

Im betroffenen Gebiet südlich des Pilatus leben rund 100 Gämsen. Falls sich die Krankheit im Gebiet weiter ausbreite und noch mehr Tiere an den Folgen sterben oder entnommen werden müssen, könne es bis zu zehn Jahre dauern, bis sich die Population am Pilatus wieder erholt hat. Denn: «Gämse pflanzen sich sehr langsam fort», erklärt Hurschler.

Bis zu einem Drittel der Population betroffen

Der Pilatus ist nicht die einzige Region, in der die hoch ansteckende Krankheit grassiert, auch im Entlebuch bereitet sie Sorge. «Innerhalb der Gämsregion Schratten mussten im letzten Herbst über 60 erblindete Tiere erlegt werden», sagt der Luzerner Wildhüter Daniel Schmid. Die Krankheit sei in der Region sehr aggressiv verlaufen. Schmid: «An der Schrattenfluh dürften aufgrund des teilweise unzugänglichen Gebiets weitere, nicht aufgefundene Tiere dazukommen, als Folge von Absturz oder Hungertod.» Schmid geht von einer hohen Dunkelziffer aus: Bis zu einem Drittel des Bestandes von rund 300 Gämsen könne betroffen sein. «Gut möglich, dass zu den erlegten Tieren noch 20 bis 30 weitere dazukommen», sagt Schmid.

Im Frühling habe sich die Situation an der Schrattenfluh nun beruhigt. «Hier hat es sich hoffentlich ausgestanden», sagt Schmid. Doch die Gämsblindheit hat sich weiter ausgebreitet. «In der benachbarten Gämsregion Beichlen trat die Krankheit erst vor rund drei Wochen auf. Bisher mussten drei Gämsen erlegt werden», sagt Schmid. Die Situation innerhalb des Gämsbestands an der Beichlen mit rund 250 Tieren sei schwierig einzuschätzen. «Bei einem günstigen Krankheitsverlauf ist eine Heilung möglich, solche Tiere sind dann immunisiert.» Vollständig erblindete Gämsen oder Steinböcke mit perforierten Augen müssen aus Gründen des Tierschutzes erlegt werden.

Behandelt wird die Erkrankung mit antibiotischen Augensalben; die vorübergehende Stallhaltung in einem abgedunkelten Raum beeinflusst den Heilungsprozess positiv. Nach der Abheilung sind die betroffenen Tiere in der Regel Monate bis Jahre vor einer erneuten Erkrankung geschützt.

Die Tiere brauchen Ruhe

Der Luzerner Wildhüter weiss: «Betroffene Tiere brauchen vor allem Ruhe.» Stress sei für die Heilung kontraproduktiv. Deshalb appelliert Schmid an die Menschen, die sich in den Regionen draussen aufhalten: «Die Wanderwege sollen nicht verlassen werden, Hunde müssen an der Leine geführt werden und Gleitschirmflieger sollen nicht zu dicht über den Tieren fliegen.» Erkrankte Tiere würden sich sehr unsicher in ihrem steilen Lebensraum bewegen. «Wenn die Gämse dann etwas Ungewöhnliches hört oder riecht, versucht sie zu fliehen, sieht dabei aber kaum etwas.» Dies sei eine zusätzliche Belastung für die ohnehin schon angeschlagenen Tiere.