Kontaktbeschränkungen : In Deutschland darf ein Haushalt nur noch einen weiteren Menschen treffen

Deutschland erlässt im Kampf gegen die Pandemie neue Massnahmen: Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschlossen und es gibt Kontaktbeschränkungen für sämtliche Haushalte sowie Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots.

Bundesregierung via Getty Images

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag neue Corona-Massnahmen beschlossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer haben verschärfte Kontaktbeschränkungen in Deutschland bis Januar beschlossen. Ein Hausstand solle nur noch einen weiteren Menschen treffen dürfen, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Dienstag im Anschluss an den neuen Corona-Gipfel. Auch Schulen und Kindergärten sollten «weitestgehend» geschlossen bleiben.