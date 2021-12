Gerichtsentscheid : In Deutschland gilt der Weg vom Bett zum PC jetzt als Arbeitsweg

Im Home-Office stürzte ein Mann die Treppe hinunter und brach sich dabei den Rücken. Da die Versicherung des Arbeitgebers nicht für die entstandenen Kosten aufkommen wollte, zog der Betriebsleiter vor Gericht und hat nun recht bekommen.

2018 stürzte ein Deutscher die Treppe hinunter und brach sich dabei den Rücken. Die Berufsgenossenschaft erkannte dies nicht als versicherten Wegeunfall an.

Nun hat ein Gericht zugunsten des Mannes entschieden. Gerade in Zeiten von Corona sei ein guter Arbeitnehmerschutz wichtig.

Ein Mann stürzte 2018 beim Weg vom Bett an den Homeoffice-Arbeitsplatz, der einen Stock tiefer lag. Beim Aufprall brach sich der Verkaufsleiter einen Brustwirbel.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice stehen auch auf dem Weg zur erstmaligen Arbeitsaufnahme in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Massgeblich ist die «Handlungstendenz» hin zur beruflichen Tätigkeit, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Dies gelte auch für Unfälle vor der jüngsten Gesetzesänderung im Juni.