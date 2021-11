Kampf gegen die Pandemie - In Deutschland kommt wohl bald die 2G-Plus-Regel in Clubs und Bars

In Deutschland wollen Bund und Länder bei ihrer neuen Corona-Spitzenrunde am Donnerstag laut einer Beschlussvorlage der SPD-Seite ab einer bestimmten Zuspitzung der Lage die Einführung der sogenannten 2G-plus-Regel in stark infektionsgefährdeten Bereichen beschliessen. Dies gelte «insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars», heisst es in dem Papier, das der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag.