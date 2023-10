Mahnkosten bei Zalando sind unzulässig

Wer bei Zalando zu spät bezahlt, erhält in Deutschland mit der zweiten Mahnung eine Gebühr von 5.30 Euro aufgebrummt.

Nun läuft eine Sammelklage gegen den Onlinehändler, an der sich alle Betroffenen kostenfrei beteiligen können.

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehe aber nichts davon, sagt die Verbraucherzentrale Sachsen.

Verbraucherschützer in Deutschland halten die vom Onlinehändler Zalando verlangten Mahngebühren bei nicht fristgemässer Zahlung für unzulässig. Wer bei Zalando zu spät bezahle, erhalte mit der zweiten Mahnung per Mail eine Gebühr von 5.30 Euro aufgebrummt, erklärte die Verbraucherzentrale Sachsen am Montag.