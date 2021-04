Coronavirus - Deutschland will ab Ende Mai alle Erwachsenen gegen Covid-19 impfen

Bisher gelten in Deutschland, ähnlich wie in der Schweiz noch Beschränkungen, wer zur Impfung zugelassen ist und wer nicht.

Internen Regierungs-Gesprächen zufolge soll in Deutschland über die kommenden Wochen zügig vorwärts gemacht werden mit dem Impfen. Wie die «Bild» -Zeitung berichtet, könnten nämlich bereits Ende Mai alle vulnerablen Gruppen vollständig geimpft sein, sodass die breite Bevölkerung an die Reihe käme. Das Kanzleramt spricht sicherheitshalber von einem Zeitraum zwischen Ende Mai und Anfang Juni.

Auch in Deutschland dürften Impf-Zertifikate kommen

In der Schweiz hatte Bundesrat Alain Berset an einer Pressekonferenz am Mittwoch ebenfalls Ende Mai als Zieldatum für die Verimpfung aller gefährdeten Personen angegeben. Anschliessend wolle man in eine Stabilisierungsphase übergehen, in der wieder Öffnungsschritte möglich sein sollen.