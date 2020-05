Corona-Virus

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen wieder an

In Deutschland ist die Ansteckungsrate wieder knapp über den Wert geklettert, der zu einer rasanten Verbreitung des Virus führt. Den Behörden macht das Sorge.

In Deutschland soll es in den nächsten Tagen und Wochen zu einer langsamen Rückkehr zum Normalzustand kommen.

In Deutschland steigt die Reproduktions-Rate des Corona-Virus wieder an.

Nach den jüngsten Lockerungen steigt die Virus-Ansteckungsrate in Deutschland wieder über den kritischen Wert von «1». Die sogenannte Reproduktionsrate werde aktuell auf 1,1 geschätzt, teilte das Robert-Koch-Instituts (RKI) am Wochenende mit. Jeder Infizierte steckt damit statistisch mehr als eine weitere Person an, die Fallzahlen würden damit wieder klettern. Diese Entwicklung müsse in den nächsten Tagen sehr aufmerksam beobachtet werden.