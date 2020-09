Warnung von Top-Virologe Drosten«In Deutschland wird die Pandemie jetzt erst richtig losgehen»

Dass bis anhin die Corona-Neuinfektionen in Deutschland nicht so rasant gestiegen seien wie etwa in Spanien oder Frankreich , habe damit zu tun, dass die deutsche Regierung « ungefähr vier Wochen früher reagiert » habe als andere Länder.

Der deutsche Virologe schaut aufmerksam auf die Corona-Entwicklung in Deutschland und in anderen EU-Ländern.

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, sagte in einem Interview im Vorfeld zur Gesundheitskonferenz World Health Summit , dass Deutschland jetzt handeln müsse, wenn das Land die Corona-Pandemie ab Herbst in den Griff bekommen möchte.

Wenn Deutschland die Situation in der Corona-Pandemie beherrschen wolle, dann müsse die Politik jetzt richtig handeln. Christian Drosten , Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité, findet in einem Interview im Vorfeld zur Gesundheitskonferenz World Health Summit klare Worte. In den kommenden Monaten werde die Pandemie auch den Norden Europas erreichen, da müsse Deutschland ausreichend gewappnet sein - was seiner Meinung nach derzeit nicht der Fall sei. «Wir müssen Dinge ändern», so Drosten.