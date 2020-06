Aktualisiert vor 9h

SRF-«Arena» zu Rassismus

«Ich werde ausschliesslich schwarze Menschen einladen»

Für seine Arena am Freitagabend erntete Moderator Sandro Brotz viel Kritik. Nun will er in die nächsten Sendung ausschliesslich schwarze Gäste einladen.

von Monira Djurdjevic

1 / 5 Nach der heftigen Kritik kündigte Moderator Sandro Brotz am Mittwoch an, nur schwarze Gäste in die zweite Sendung einzuladen. SRF Screenshot Zuvor erntete die SRF-Arena für ihre Rassismus-Debatte einen Shitstorm. SRF Screenshot Die Show hatte das Motto: Jetzt reden wir Schwarzen. Das Problem dabei, drei der vier Hauptgäste waren Weisse. SRF Screenshot

Darum gehts Die SRF-Arena erntete für ihre Rassismus-Debatte einen Shitstorm.

Drei der vier Hauptgäste waren weiss.

Nach der heftigen Kritik kündigte Moderator Sandro Brotz am Mittwoch an, nur schwarze Gäste in die zweite Sendung einzuladen.

Die Arena-Sendung vom Freitag sorgte in den Sozialen Medien für viele Diskussionen. Moderator Sandro Brotz wurde für die Wahl seiner Gäste sowie die Art und Weise des Panels stark kritisiert. Die Show hatte das Motto: Jetzt reden wir Schwarzen. Das Problem dabei, drei der vier Hauptgäste waren Weisse. Nach der heftigen Kritik kündigte Brotz bereits vor ein paar Tagen eine zweite Sendung zum Thema Rassismus an.