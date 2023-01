Laufen BL: 20-Jähriger verursacht schweren Unfall

Laufen BL : «In die Luft katapultiert» – 20-Jähriger prallt mit Auto frontal in Hauswand

Am Freitagabend kam es bei Laufen zu einem Selbstunfall. Dabei knallte das Fahrzeug in ein Haus und der Motor geriet in Brand. Der Junglenker (20) und sein Beifahrer mussten zum Teil schwer verletzt ins Spital. Dass der Brand direkt gelöscht wurde, war Zufall, so die Polizei.