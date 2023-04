Sofia Richie: Das ist ihr Ehemann Elliot Grainge

Das Paar traute sich im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes an der französischen Riviera.

In einer romantischen Hochzeit in Cap-Eden-Roc in Antibes, Frankreich, gaben sich Sofia Richie und Elliot Grainge das Jawort. Ein ganzes Wochenende feierte das Paar mit Familie, Freunden und Prominenten wie Paris Hilton (42), Cameron Diaz (50) und Sofias Schwester Nicole Richie (41) seine Liebe.

Elliot Grainge ist der Sohn von Universal-Chef

Doch wer ist Elliot Grainge, der Jetzt-Ehemann von Sofia Richie? Tatsächlich kein Promi, der besonders auffällt oder regelmässig über die roten Teppiche dieser Welt schlendert. Stattdessen ist der 30-Jährige erfolgreich in seinem Job, hat Macht und noch mehr Geld. Denn: Elliot ist der Sohn von Universal-Chef Lucian Grainge (63). Dadurch kannte Lionel seinen Schwiegersohn in spe bereits von früher. «Ich liebe Elliot, ich kenne ihn, seit er zwölf Jahre alt ist», sagte der 73-Jährige zu «Access Hollywood».

Elliot Grainge wuchs im Vereinigten Königreich auf und zog im Jahr 2009 in die Vereinigten Staaten, wo er die Northeastern University in Boston besuchte und mit einem Bachelor of Arts and Science abschloss. Anschliessend zog es Elliot in die Nähe seiner Familie nach Los Angeles. Er wollte sich in der Musikbranche einen Namen machen – allerdings ohne die Hilfe seines Vaters.